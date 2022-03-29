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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минэкономики получило от предприятий 1164 заявки на релокацию в западные области

16:33 29.03.2022 |

Экономика

 

Бизнес направил в Министерство экономики 1164 заявки на релокацию в безопасные области, из которых 1058 уже проработаны, сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в настоящее время мощности 98 предприятий уже перевезены в западные области Украины.

"Программой перемещения может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий. Речь идет не только о крупных производствах, но и малых предприятиях, где работают несколько десятков человек", - сказала Свириденко.

Она отметила, что государство оказывает поддержку в подборе пространств для размещения производства; перемещении и расселении персонала; подборе работников в месте дислокации после переезда.

Кроме этого, государство берет на себя логистические расходы, предоставляя транспорт, в основном мощности "Укрзализныци" и "Укрпошты". Также привлекаются субподрядчики, у которых есть возможность транспортировать грузы.

"Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые необходимы для победы над врагом", - подчеркнула Свириденко.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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