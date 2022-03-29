Финансовые новости
- |
- 29.03.22
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина обсуждает с международными партнерами механизм распределения неиспользованных другими странами SDR от МВФ
16:28 29.03.2022 |
Украина обсуждает с международными партнерами механизм распределения неиспользованных другими странами SDR от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.
"В бюджет поступило более $3 млрд от международных партнеров. Но этого недостаточно. Обсуждаем поэтому механизм распределения спецправ заимствования МВФ, которые не были использованы другими странами", - написал он в Facebook во вторник.
Как сообщалось, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в августе объявила о начале распределения SDR на $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получила свыше $2,7 млрд (SDR1,9 млрд).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко
|Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете за несколько месяцев - Зеленский
|Британия передала украинской армии ПЗРК Starstreak
|Лукашенко давит на тормоза: как Минск удержался в шаге от агрессии против Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минэкономики получило от предприятий 1164 заявки на релокацию в западные области
|Украина обсуждает с международными партнерами механизм распределения неиспользованных другими странами SDR от МВФ
|Кабмин расширил кредитование аграриев под посевную-2022
|Сети АЗС 29 марта снизили цены на «премиальное» топливо
|ЕС, как и G7, отвергает требование РФ оплачивать газ в рублях - Еврокомиссия
|Украина аккуратно выполняет долговые обязательства, создала Фонд обслуживания и погашения госдолга – премьер
Это интересно
|Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе
|Служба Google Pay приостановила работу с картами «Мир»
|США причислили «Лабораторию Касперского» к фирмам, угрожающим нацбезопасности
|CERN останавливает контакты с Россией и Беларусью
|Музыкальный сервис Spotify полностью прекратит работу в России с апреля
|Спрос на электромобили заметно упадёт из-за резко взлетевших цен на литий
|ООН намерена создать глобальную систему раннего оповещения о стихийных действиях в ближайшие пять лет