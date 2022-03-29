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Украина аккуратно выполняет долговые обязательства, создала Фонд обслуживания и погашения госдолга – премьер
14:04 29.03.2022 |
Украина продолжает аккуратно выполнять свои долговые обязательства, создала Фонд обслуживания и погашения государственного долга, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.
"Украина всегда аккуратно выполняла свои обязательства. Это имидж государства. 1 марта Минфин Украины произвел купонную выплату в размере $292 млн по еврооблигациям. Следующий большой платеж будет в сентябре, поэтому нет никакого повода начинать разговоры о списании долгов", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Как подчеркнул премьер, для Украины важно доверие иностранных кредиторов.
"Мы хотим ссужать деньги, получать гранты, иметь стабильные связи с нашими зарубежными партнерами, поэтому мы должны быть ответственными", – пояснил он.
"Мы создали Фонд обслуживания и погашения госдолга. Украина и украинцы сегодня защищают не только себя, но и весь цивилизованный мир. Поэтому мы рассчитываем на понимание ситуации и наполнение этого фонда", – отметил глава Кабмина.
Шмыгаль сообщил, что правительство ведет переговоры относительно поддержки Украины с европейскими и американскими партнерами, а также с другими странами и международными организациями, а также с корпоративным сектором.
"По странам – работа состоит из нескольких частей. Первая – это обеспечение наполнения бюджета. Вторая часть – это глобальная поддержка макрофинансовой стабилизации. Третья – это часть будущего: это фонд обновления Украины. Это recovery план", – указал Шмыгаль.
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