Украина аккуратно выполняет долговые обязательства, создала Фонд обслуживания и погашения госдолга – премьер

Украина продолжает аккуратно выполнять свои долговые обязательства, создала Фонд обслуживания и погашения государственного долга, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Украина всегда аккуратно выполняла свои обязательства. Это имидж государства. 1 марта Минфин Украины произвел купонную выплату в размере $292 млн по еврооблигациям. Следующий большой платеж будет в сентябре, поэтому нет никакого повода начинать разговоры о списании долгов", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как подчеркнул премьер, для Украины важно доверие иностранных кредиторов.

"Мы хотим ссужать деньги, получать гранты, иметь стабильные связи с нашими зарубежными партнерами, поэтому мы должны быть ответственными", – пояснил он.

"Мы создали Фонд обслуживания и погашения госдолга. Украина и украинцы сегодня защищают не только себя, но и весь цивилизованный мир. Поэтому мы рассчитываем на понимание ситуации и наполнение этого фонда", – отметил глава Кабмина.

Шмыгаль сообщил, что правительство ведет переговоры относительно поддержки Украины с европейскими и американскими партнерами, а также с другими странами и международными организациями, а также с корпоративным сектором.

"По странам – работа состоит из нескольких частей. Первая – это обеспечение наполнения бюджета. Вторая часть – это глобальная поддержка макрофинансовой стабилизации. Третья – это часть будущего: это фонд обновления Украины. Это recovery план", – указал Шмыгаль.