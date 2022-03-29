В Украине существенно упростят процедуры приватизации и аренды - ФГИУ

Процедуры приватизации и аренды в Украине будут существенно упрощены, соответствующие документы сейчас проходят финальные согласования.

Об этом сообщает первый заместитель главы Фонда госимущества Ольга Батова в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Мы активно работаем над созданием новых возможностей для релокации и поддержки бизнеса, сохранения и создания рабочих мест. Процедуры приватизации и аренды будут существенно упрощены, все соответствующие документы проходят финальные согласования. Скоро сотни тысяч квадратных метров государственных площадей и других активов станут вновь доступны для предпринимателей из-за аренды и приватизации", - отметила Бутова.

Кроме того, отметила чиновник, арендаторы госимущества в зоне активных боевых действий будут освобождены от платы за аренду. Отдельным категориям арендаторов, которые не могут работать сейчас, во всех других регионах будет предложено к согласованию с КМУ снижение арендной платы.

По ее словам, в настоящее время ФГИ наладил бесперебойную работу. В частности, возобновлена ​​работа реестров и сайтов ФГИУ по аренде и приватизации; защищенные серверы и базы данных реестров корпоративных прав, объектов госсобственности и отчетов об оценке имущества; разработан и внесен законопроект о создании реестра отчетов об оценке ущерба, причиненного агрессором.

Как сообщалось, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7191 об особенностях приватизации государственного имущества в условиях военного положения, предусматривающий упрощение отдельных процедур при подготовке объектов государственного имущества к приватизации.

24 февраля в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину Фонд государственного имущества приостановил проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества. В ФГИУ отметили, что все операции будут возобновлены, как только это позволят обстоятельства.