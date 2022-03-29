Финансовые новости
- |
- 29.03.22
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине существенно упростят процедуры приватизации и аренды - ФГИУ
13:03 29.03.2022 |
Процедуры приватизации и аренды в Украине будут существенно упрощены, соответствующие документы сейчас проходят финальные согласования.
Об этом сообщает первый заместитель главы Фонда госимущества Ольга Батова в Фейсбуке, передает Укринформ.
"Мы активно работаем над созданием новых возможностей для релокации и поддержки бизнеса, сохранения и создания рабочих мест. Процедуры приватизации и аренды будут существенно упрощены, все соответствующие документы проходят финальные согласования. Скоро сотни тысяч квадратных метров государственных площадей и других активов станут вновь доступны для предпринимателей из-за аренды и приватизации", - отметила Бутова.
Кроме того, отметила чиновник, арендаторы госимущества в зоне активных боевых действий будут освобождены от платы за аренду. Отдельным категориям арендаторов, которые не могут работать сейчас, во всех других регионах будет предложено к согласованию с КМУ снижение арендной платы.
По ее словам, в настоящее время ФГИ наладил бесперебойную работу. В частности, возобновлена работа реестров и сайтов ФГИУ по аренде и приватизации; защищенные серверы и базы данных реестров корпоративных прав, объектов госсобственности и отчетов об оценке имущества; разработан и внесен законопроект о создании реестра отчетов об оценке ущерба, причиненного агрессором.
Как сообщалось, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7191 об особенностях приватизации государственного имущества в условиях военного положения, предусматривающий упрощение отдельных процедур при подготовке объектов государственного имущества к приватизации.
24 февраля в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину Фонд государственного имущества приостановил проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества. В ФГИУ отметили, что все операции будут возобновлены, как только это позволят обстоятельства.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко
|Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете за несколько месяцев - Зеленский
|Британия передала украинской армии ПЗРК Starstreak
|Лукашенко давит на тормоза: как Минск удержался в шаге от агрессии против Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина аккуратно выполняет долговые обязательства, создала Фонд обслуживания и погашения госдолга – премьер
|Украинский ритейл потерял треть торговых точек с начала войны - RAU
|Цены на нефть 29 марта перешли к росту на перспективах сокращения предложения
|В Украине существенно упростят процедуры приватизации и аренды - ФГИУ
|Кабмин утвердил план мер по перемещению предприятий на безопасную территорию
|Потери Украины от начатой Россией войны превышают $1 трлн - премьер Шмыгаль
|В Канаде хотят ускорить реализацию своего СПГ-проекта
Это интересно
|Служба Google Pay приостановила работу с картами «Мир»
|США причислили «Лабораторию Касперского» к фирмам, угрожающим нацбезопасности
|CERN останавливает контакты с Россией и Беларусью
|Музыкальный сервис Spotify полностью прекратит работу в России с апреля
|Спрос на электромобили заметно упадёт из-за резко взлетевших цен на литий
|ООН намерена создать глобальную систему раннего оповещения о стихийных действиях в ближайшие пять лет
|Представители стран ЕС и Европарламента согласовали закон о цифровых услугах