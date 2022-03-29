Кабмин утвердил план мер по перемещению предприятий на безопасную территорию

Кабинет Министров утвердил план мер по перемещению производственных мощностей на безопасную территорию.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №246-р от 25 марта 2022 года «Об утверждении плана неотложных мер по перемещению в случае необходимости производственных мощностей хозяйствующих субъектов с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию». .

В частности, планом предусмотрено:

1. Определение перечня субъектов хозяйствования, которые нуждаются и/или намерены перемещения с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию.

2. Определение перечня свободных производственных площадей (greenfield/brownfield), которые могут использоваться перемещенными предприятиями, и создание с этой целью единой базы данных (цифровой карты).

3. Проведение неизменного мониторинга состояния перемещения компаний.

4. Проведение мониторинга состояния размещения компаний на безопасной местности.

5. Предоставление информационной и организационной помощи по возможностям размещения и проживания работников перемещенных предприятий.

6. Подготовка предложений по упрощению порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества.

7. Содействие оперативному выделению подвижного состава АО «Укрзалізниця» для перевозки производственного оборудования предприятий, в том числе по представлению областных военных администраций.

8. Разработка механизма возмещения стоимости перевозки имущества предприятий и утверждение тарифов на перевозку АО «Укрпочта» без составления отдельных смет.

9. Обеспечение оперативного подключения производственных мощностей перемещенных предприятий к газо-, водо-, электроснабжению и другим инженерным коммуникациям.

10. Проработка вопроса предоставления компенсаций предприятиям за подключение к электроснабжению.

11. Проработка вопроса о переносе срока уплаты процентов по кредитам (займам), предоставленным отечественными банками перемещенным предприятиям с целью возобновления производства.

12. Разработка возможности формирования заказа для военно-промышленного комплекса, как и решения вопросов критического импорта отдельных товаров.

13. Проработка вопроса упрощения процедур предоставления или передачи земельных участков размещения производственных мощностей предприятий.

Отмечается, что выполнение утвержденного плана мероприятий должно быть осуществлено в течение марта-мая. При этом основная часть задач должна быть выполнена к концу текущего месяца.

Как сообщалось, украинские предприятия, находящиеся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей в Западную Украину. Для этого запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства. По состоянию на 27 марта из зоны боевых действий западнее перемещено 89 предприятий. 47 из них уже приступили к работе.