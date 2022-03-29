Потери Украины от начатой Россией войны превышают $1 трлн - премьер Шмыгаль

Потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом как уже нанесенных инфраструктуре и экономике разрушений, так и будущих потерь в последующие годы, превышают $1 трлн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Убытки, рассчитанные косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы - составляют более триллиона долларов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль отметил, что подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован.

По его словам, первая его составляющая - прямой инфраструктурный ущерб. "Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения - мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут. Сейчас наша оценка - около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд", - пояснил он.

Премьер-министр уточнил, что для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть его будет работать через "Дию", и каждый человек сможет зарегистрировать потери, причиненные его домовладению.

"Мы будем иметь точный, почти бухгалтерский учет всех причиненых убытков. Это стандартный подход к подобным случаям", - отметил глава правительства.

Он добавил, что вторая составляющая - это подсчет потерь украинской экономики. "Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда у нас будут продолжаться боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд", - сказал Шмыгаль.

По его словам, третья часть - потери, полученные государством в результате уменьшения ВВП в перспективе. "До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", - констатировал глава украинского правительства.

В интервью он оценил падение ВВП Украины в 2022 году на текущий момент в 35% и более.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем составил около $200 млрд.