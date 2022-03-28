Кабмин впервые исключил ряд товаров из перечня критического импорта

Кабинет министров Украины вновь внес изменения в перечень товаров критического импорта, впервые исключив из него ряд позиций, а также пополнив его другими товарами.

Соответствующее постановление правительства от 26 марта 2022 года №371 обнародовано на "Урядовом портале".

Среди исключенных позиций - футболки и нательное белье, колготки и носки, бюстгальтеры, двери и окна, лесоматериалы, листы для облицовки, деревостружные и деревоволокнистые плиты, фанера.

В то же время перечень дополнен позициями: арахис, орехи, кварц, доломит, гипс, известь, кизерит, карбиды, эфиры фосфорной кислоты и их соли, реагенты для определения группы крови, зубные цементы, санитарные сумки, препараты в виде геля для медицины или ветеринарии для хирургических операций или медобследований, ряд фармацевтических товаров.

Помимо того в перечень критического импорта Кабмин внес шариковые ручки, счетчики газа и электроэнергии, зажигалки, стиральные машины, токарные станки и ряд другого оборудования, цинковые сплавы, олово, гаечные ключи, бритвы и лезвия к ним, котлы центрального отопления и пр.