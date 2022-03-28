Кабмин обнародовал постановление об ограничении наценки на «премиальное» горючее не более 5%

Кабинет министров обнародовал постановление от 26 марта 2022 года №369, которым ввел ограничение наценки на "премиальные" бензины и дизельное топливо не более 5% от размера регулируемых правительством розничных цен обычного горючего.

Документ вносит соответствующие изменения в пункт 41 (4) постановления Кабинета министров от 9 декабря 2020 года №1236.

"При продаже (реализации) "брендового премиального" дизельного топлива и бензинов автомобильных, с улучшенными показателями качества и обозначения (маркировки) которых включает определенную торговую марку (товарный знак), размер доплаты не может превышать 5 процентов к размеру розничных цен на соответствующие виды топлива", – говорится в постановлении правительства.

Министерство экономики 26 марта обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 28,98 грн/литр и дизтоплива (ДТ) – 32,43 грн/литр, на базе которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец марта. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 37,43 грн/литр.

По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,11 грн/литр, на ДТ – на 0,38 грн/литр.