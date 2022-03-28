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В Дія вновь стала доступна автоматическая регистрация ФОП
18:00 28.03.2022 |
На портале Дія вновь стала доступна функция автоматической регистрации физлиц-предпринимателей. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
С начала военного вторжения РФ в Украину отключили единый госреестр юрлиц и физлиц-предпринимателей, чтобы обезопасить данные украинцев. С отключением реестра стало невозможно автоматически регистрировать новые ФОПы, напомнил министр.
"Сейчас единый госреестр снова работает и можно подавать заявку на автоматическую регистрацию ФОП", - добавил Федоров.
Чтобы автоматически зарегистрировать ФОП, необходимо заполнить онлайн-форму, проверить и подтвердить данные квалифицированной электронной подписи.
"Это занимает 10 минут, и дальше ваше заявление автоматически поступает в реестр физлиц-предпринимателей, обработка занимает менее двух секунд", - резюмировал министр.
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