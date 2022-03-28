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Украина потеряла $565 млрд из-за российского вторжения – министр экономики
14:04 28.03.2022 |
Сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения, составляет $564,9 млрд. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.
Министр уточнила, что существует по меньшей мере два способа подсчета экономических потерь Украины. Первый - это оценка потерь от непосредственных разрушений. Второй - расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т.д.
В настоящее время структура потерь следующая:
- $119 млрд - потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 000 км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты).
- $112 млрд - потери ВВП в 2022 году.
- $90,5 млрд - потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 000 автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек).
- $80 млрд - потери предприятий и организаций.
- $54 млрд - потери прямых инвестиций в украинскую экономику.
- $48 млрд - потери государственного бюджета.
"Каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России", - резюмировала Свириденко.
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