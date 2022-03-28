Минфин ведет переговоры с международными партнерами о поддержке на сумму до EUR 6 млрд - Марченко

Министерство финансов ведет переговоры с международными партнерами о поддержке в форме кредитных и грантовых средств на сумму до EUR 6 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Сейчас это абсолютно приоритетное направление и президенту, и правительству и Минфину. Сегодня мы ведем переговоры по поддержке на общую сумму до EUR 6 млрд. Это и кредитная поддержка, и грантовая поддержка", – сказал он в интервью Lb.ua.

Он напомнил, что выделенные МВФ $1,4 млрд скорой финансовой помощи Rapid Financing Instrument уже на счетах Госказначейства.

"Также у нас есть программа макрофинансовой помощи от Европейского союза на EUR1,2 млрд. И уже за ней получили EUR600 млн двумя траншами по EUR300 млн. Ведем дальнейшие консультации с Европейской комиссией о следующих программах и траншах. От Всемирного банка получили помощь по программе развития Development policy loan (DPL) на EUR 312 млн", – напомнил министр.

По его словам Всемирный банк и страны-партнеры создают трастфонд помощи для Украины. К нему уже присоединились Швеция, Нидерланды, Австрия. Так, Швеция готова предоставить гарантий на $50 млн , Нидерланды - на $89 млн, Австрия - на $10 млн. Помимо этого, Украина ведет переговоры с правительством Японии относительно кредитной поддержки на минимум $100 млн.

"Есть возможность увеличения и мы активно над этим работаем", – отметил Марченко.

Министр добавил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) скорректировал свои проекты в поддержку бюджета на сумму EUR 668 млн, из которых EUR 400 млн Украина уже получила.

"С Германией говорим о двух кредитных программах, в общей сложности на $150 млн. Подписали меморандум первой и ожидаем поступления средств", – отметил Марченко.

Министр добавил, что продолжаются переговоры с французским правительством о кредите на EUR300 млн, Канада анонсировала кредитную программу в размере 500 млн канадских долларов, Великобритания – $500 млн.

"Среди грантов особо нужно выделить правительство Италии, которое в первые дни войны нам предоставило грантовую помощь в размере EUR10 млн. Грантовую помощь также ожидаем от Британии, Дании, Латвии, Литвы, Исландии и ЕС. Общая сумма грантов, которую мы видим – около EUR360 млн. Активно сотрудничаем с США. Еще до войны была анонсирована возможность предоставления гарантий на $1 млрд. И мы сейчас работаем над их получением и, по возможности, увеличением", – сказал министр.