Глава Минфина отрицает какие-либо переговоры о реструктуризации долга

Глава Министерства финансов Сергей Марченко отрицает какие-либо переговоры о реструктуризации долга и отмечает, что выплаты по госдолгу в марте и апреле для Украины посильны.

"На данном этапе мы речи о реструктуризации не ведем", – сказал он в интервью Lb.ua, обнародованном в понедельник.

"Мы хотим быть ответственными по отношению к ним и не рассматриваем их реструктуризацию. Я объясню почему. Так как график выплат по нашему внешнему долгу несложный в этом году и мы имеем все возможности даже в военное время обслуживать его погашение", – подчеркнул министр.

По его словам, выплаты по госдолгу в марте составили $15-16 млн, в апреле они планируются в размере $84 млн.

"Эти суммы посильны для нас", – отметил Марченко.

"А поскольку мы и дальше нуждаемся в привлечении средств, то для нас чрезвычайно важно своевременное их обслуживание. И этим мы демонстрируем, что являемся надежными партнерами при любых условиях", – пояснил министр.