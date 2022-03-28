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Глава Минфина отрицает какие-либо переговоры о реструктуризации долга
10:43 28.03.2022 |
Глава Министерства финансов Сергей Марченко отрицает какие-либо переговоры о реструктуризации долга и отмечает, что выплаты по госдолгу в марте и апреле для Украины посильны.
"На данном этапе мы речи о реструктуризации не ведем", – сказал он в интервью Lb.ua, обнародованном в понедельник.
"Мы хотим быть ответственными по отношению к ним и не рассматриваем их реструктуризацию. Я объясню почему. Так как график выплат по нашему внешнему долгу несложный в этом году и мы имеем все возможности даже в военное время обслуживать его погашение", – подчеркнул министр.
По его словам, выплаты по госдолгу в марте составили $15-16 млн, в апреле они планируются в размере $84 млн.
"Эти суммы посильны для нас", – отметил Марченко.
"А поскольку мы и дальше нуждаемся в привлечении средств, то для нас чрезвычайно важно своевременное их обслуживание. И этим мы демонстрируем, что являемся надежными партнерами при любых условиях", – пояснил министр.
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