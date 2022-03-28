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Заявки на 6500 гривен уже подали 4 млн украинцев, деньги получили 2,7 млн человек
09:20 28.03.2022 |
По состоянию на 27 марта 4 млн украинцев подали заявки на єПідтримку в «Дія», уже получили деньги 2,7 млн человек. Всего выплачено из бюджета 17,9 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации (Минцифры).
"Зачисление средств продолжаются. Успейте подать заявку в "Дія" до 31 марта включительно, чтобы получить 6500 гривен Підтримки", - говорится в сообщении.
Напомним, услуга доступна для наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия:
Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская области и город Киев.
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