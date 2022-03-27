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Нефтебазы во Львове и Ровенской области полностью разрушены после российских ракетных ударов
17:58 27.03.2022 |
Нефтебазы во Львове и Ровенской области полностью разрушены после ракетных ударов российских военных, сообщили главы областных военных администраций.
"Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра", - написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в телеграмм-канале в воскресенье.
В свою очередь глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил в эфире телеканала Эспрессо отметил, что нефтебаза в Дубно полностью уничтожена.
"Слава богу, без человеческих жертв, но база разрушена полностью", - цитирует Коваля "Украинская правда".
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