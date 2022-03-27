Кабмин утвердил порядок сбора информации о поврежденной и уничтоженной в результате войны недвижимости через «Дию»

Кабинет министров Украины утвердил порядок сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение «Дия».

«На прошлой неделе я анонсировал, что правительство уже в ближайшее время разработает механизм фиксации ущерба каждого украинца, чье имущество разрушила война. Сегодня правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение «Дия», - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По словам премьера, уже через неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через «Дию» прислать сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы власти имели возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно Украине на восстановление.

«Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков», - добавил он.