Финансовые новости
- |
- 27.03.22
- |
- 11:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин утвердил порядок сбора информации о поврежденной и уничтоженной в результате войны недвижимости через «Дию»
09:47 27.03.2022 |
Кабинет министров Украины утвердил порядок сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение «Дия».
«На прошлой неделе я анонсировал, что правительство уже в ближайшее время разработает механизм фиксации ущерба каждого украинца, чье имущество разрушила война. Сегодня правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение «Дия», - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
По словам премьера, уже через неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через «Дию» прислать сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы власти имели возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно Украине на восстановление.
«Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков», - добавил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страны Евросоюза будут закупать газ сообща
|До кандидатства — три месяца. Что получила Украина на саммите ЕС
|Рада приняла закон о льготном импорте и отменила налог на недвижимость в зоне боевых действий
|Путин приказал продавать газ только за рубли. Что это было?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин утвердил порядок сбора информации о поврежденной и уничтоженной в результате войны недвижимости через «Дию»
|Кабмин ограничил наценку для «премиального» горючего 5%
|США выделят Украине еще 100 млн долларов
|Венгрия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков
|В Катаре назвали возможный срок отказа ЕС от топлива из России
|Какие отпуска предусмотрены во время военного положения: разъяснение Минэкономики
Это интересно
|В этом году TSMC увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на 25 %
|Французский автоконцерн Renault остановил свою деятельность в России
|В PlayStation добавили украинскую локализацию
|К концу десятилетия объёмы производства литиевых аккумуляторов вырастут в пять раз
|SpaceX выведет на орбиту оставшиеся спутники связи OneWeb вместо «Роскосмоса»
|Спутниковый интернет Starlink приходит в самолёты: такой же быстрый и стабильный Wi-Fi, как дома
|Дебютировал флагманский смартфон Honor Magic 4 Ultimate с мощной камерой