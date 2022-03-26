Венгрия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков

Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений, говорится в сообщении на Facebook-странице Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

"Укртрансбезопасность" выражает благодарность Министерству инноваций и технологий Венгрии за принятое решение, ведь это позволит украинским перевозчикам осуществлять все необходимые перевозки для обеспечения жизнеспособности страны и украинской экономики без привязки к разрешениям и дополнительным административным барьерам", - подчеркивают в ведомстве.

Венгрия стала четвертой страной ЕС, которая ввела временный безразрешительный режим. Ранее такие решения приняли Словакия, Латвия и Болгария.