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Moody's отзовет рейтинги российских эмитентов
09:13 25.03.2022 |
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений, говорится в сообщении Moody's Corp.
В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в России.
Два других крупных международных рейтинговых агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings также на этой неделе объявили о планах по отзыву всех рейтингов в России в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом в отношении РФ.
В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. По данным S&P GR, срок вступления в действие этих мер был установлен на 15 апреля.
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