ЕБА предлагает отменить перечень критического импорта

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предлагает отменить перечень товаров критического импорта, что позволит бизнесу на данном этапе избежать остановки производственных процессов.

"Европейская бизнес ассоциация благодарна правительству и Министерству экономики Украины за готовность слышать и оперативно учитывать предложения бизнес-сообщества, результатом чего стало принятие целого ряда дополнений к постановлению правительства №153 о перечне товаров критического импорта", - указала ассоциация в релизе в четверг.

В то же время, полагает ЕБА, на данном этапе во избежание прекращения производственных процессов оптимальным решением была бы отмена перечня критического импорта и снятие ограничений по расчетам в валюте. Это позволило бы продолжить работать предприятиям, которые еще имеют возможность проводить внешнеэкономические операции, в том числе для получения необходимого сырья и комплектующих.

Как отметили в ассоциации, несмотря на войну компании продолжают вести бизнес и уплачивать налоги, а также предоставляют гуманитарную помощь. Однако нормативно-правовое регулирование в период военного положения существенно ограничивает возможности бизнеса. Например, разорваны многие логистические цепочки и без импорта продуктов, отдельных ингредиентов, услуг продолжать предпринимательскую деятельность сложно или невозможно.

Ограничивает бизнес и текущие ограничения валютных расчетов.

"Если все же в ближайшее время перечень критического импорта отменить не удастся, крайне важно срочно снять ограничения в постановлении №153 относительно оснований для осуществления импорта товаров только в соответствии с описанием товара, разрешить ввоз товаров и осуществление валютных платежей исходя из любого из оснований - кода товара/товарной группы или описания товара", - отметила ЕБА.

По ее данным, некоторые компании уже столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на наличие УКТВЭД кода их товара в перечне критического импорта, банки не разрешают осуществлять расчеты за такие товары в валюте (ведь описание УКТВЭД кода в постановлении №153 не в полной мере соответствует описанию товара).

Как сообщалось, после начала военной агрессии России 24 февраля правительство в тот же день постановлением №153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого НБУ разрешает покупать валюту. Это было десятым расширением первоначально утвержденного списка. С тех пор Кабмин 11 раз расширял этот перечень.

