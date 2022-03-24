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ЕБА предлагает отменить перечень критического импорта
13:49 24.03.2022 |
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предлагает отменить перечень товаров критического импорта, что позволит бизнесу на данном этапе избежать остановки производственных процессов.
"Европейская бизнес ассоциация благодарна правительству и Министерству экономики Украины за готовность слышать и оперативно учитывать предложения бизнес-сообщества, результатом чего стало принятие целого ряда дополнений к постановлению правительства №153 о перечне товаров критического импорта", - указала ассоциация в релизе в четверг.
В то же время, полагает ЕБА, на данном этапе во избежание прекращения производственных процессов оптимальным решением была бы отмена перечня критического импорта и снятие ограничений по расчетам в валюте. Это позволило бы продолжить работать предприятиям, которые еще имеют возможность проводить внешнеэкономические операции, в том числе для получения необходимого сырья и комплектующих.
Как отметили в ассоциации, несмотря на войну компании продолжают вести бизнес и уплачивать налоги, а также предоставляют гуманитарную помощь. Однако нормативно-правовое регулирование в период военного положения существенно ограничивает возможности бизнеса. Например, разорваны многие логистические цепочки и без импорта продуктов, отдельных ингредиентов, услуг продолжать предпринимательскую деятельность сложно или невозможно.
Ограничивает бизнес и текущие ограничения валютных расчетов.
"Если все же в ближайшее время перечень критического импорта отменить не удастся, крайне важно срочно снять ограничения в постановлении №153 относительно оснований для осуществления импорта товаров только в соответствии с описанием товара, разрешить ввоз товаров и осуществление валютных платежей исходя из любого из оснований - кода товара/товарной группы или описания товара", - отметила ЕБА.
По ее данным, некоторые компании уже столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на наличие УКТВЭД кода их товара в перечне критического импорта, банки не разрешают осуществлять расчеты за такие товары в валюте (ведь описание УКТВЭД кода в постановлении №153 не в полной мере соответствует описанию товара).
Как сообщалось, после начала военной агрессии России 24 февраля правительство в тот же день постановлением №153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого НБУ разрешает покупать валюту. Это было десятым расширением первоначально утвержденного списка. С тех пор Кабмин 11 раз расширял этот перечень.
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