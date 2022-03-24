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Как беженцам из горячих точек получить пенсии и другие выплаты: разъяснение Минсоца
12:57 24.03.2022 |
В Украине ввели специальный механизм выплат пенсий и социальных выплат в горячих точках. Люди получили поддержку от государства несмотря на военные действия.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью РБК-Украина.
Как отметила министр, в отдельных городах и районах областей, где идут самые активные боевые действия, органы социальной защиты населения физически не имели возможности работать и, соответственно, не смогли провести начисления и выплаты.
По ее словам, для людей с таких местностей запустили специальный механизм централизованного начисления и выплаты социальных пособий на основе информации, которая имеется в наших реестрах в "центре".
"Здесь очень помогло то, что мы уже год строим Единую информационную систему социальной сферы. Мы справились и уже профинансировали 100% выплат социальных пособий за март через этот механизм", - сказала Лазебная.
Министр объяснила, как это работает. "Минсоцполитики перечислило средства Ощадбанку, а Ощадбанк перечислил средства людям. Тем, кто получал выплаты через банки - на их банковские счета. Тем, кто получал выплаты через Укрпочту - денежный перевод, который можно получить в любом отделении Ощадбанка. То есть человеку из указанных регионов, который получал выплаты на банковскую карточку, никуда дополнительно обращаться не нужно. Он получит деньги на ту же карточку", - рассказала Лазебная.
По их словам, человеку из указанных регионов, который получал выплаты через Укрпочту, необходимо обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКНП (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины в течение 60 дней и получить свою выплату.
"То есть мы сделали все, чтобы люди получили поддержку от государства, несмотря на военные действия. И это стало настоящей поддержкой для многих", - добавила министр.
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