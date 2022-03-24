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Правительство упростило процедуры импорта строительной продукции
09:32 24.03.2022 |
Кабинет Министров Украины упростил процедуры импорта строительной продукции, необходимой для восстановления разрушенной инфраструктуры.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития Украины.
Отмечается, что производимая в странах ЕС строительная продукция сможет ввозиться в Украину по упрощенной процедуре - на основании документов (декларации показателей строительной продукции) в соответствии с законодательством ЕС (Регламента (ЕС) 305/2011). Такой декларацией европейский производитель удостоверяет, что продукция отвечает установленным требованиям по ее качеству, безопасности и экологичности.
Такое решение правительства будет способствовать бесперебойному обеспечению Украины строительными изделиями (продукцией), необходимыми для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры; строительство фортификационных сооружений, военных и других оборонных объектов; объектов гражданской защиты населения; зданий для постоянного и временного проживания внутриперемещенных лиц; объектов промышленности, которые перемещаются с территорий военных действий.
В Минрегионе напоминают, что ранее парламент принял Закон Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке», имплементирующий в национальное законодательство европейский Регламент (ЕС) 305/2011. Указанный закон в полном объеме вступит в силу с 1 января 2023 года.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 16 марта расширил перечень товаров критического импорта, добавив туда, в частности, товары, необходимые для промышленности и строительства.
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