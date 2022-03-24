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Россия уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности почти на $250 миллиардов
Российская федерация уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности на сумму около 250 млрд долларов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает общественная организация «Ассоциация саперов Украины».
Отмечается, что на 23 марта потребность в гуманитарном разминировании, в частности в нетехническом обследовании (IMAS 08.10), уже составляет по меньшей мере 82 525 кв. км территории Украины.
«Принимая во внимание практический опыт гуманитарного разминирования на Донбассе за прошлые годы, можно утверждать, что на сегодняшний день Россия уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности на сумму около 250 миллиардов долларов США. По меньшей мере, именно эта сумма потребуется Украине для гуманитарного разминирования всех наших земель, в том числе временно оккупированных», - говорится в сообщении.
В организации уточнили, что эту сумму можно добавить к общему подсчету убытков Украины в результате разрушения российскими войсками инфраструктуры страны и других объектов.
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