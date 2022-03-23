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ЕИБ перечислил Украине еще EUR200 млн - Банк
22:25 23.03.2022 |
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) осуществил на этой неделе еще два платежа Украине по EUR100 млн, говорится в сообщении банка на его сайте.
"С этими двумя выплатами мы предоставили EUR629 млн из нашего первоначального пакета поддержки в размере EUR668 млн, и это еще не все. Эти средства помогут покрыть неотложные финансовые потребности перед лицом российской агрессии", - указал банк.
Как сообщалось, 4 марта совет директоров ЕИБ на внеочередном заседании утвердил экстренный пакет солидарности для Украины в размере EUR2 млрд, включая предоставление EUR668 млн в виде немедленной поддержки ликвидности украинским властям. В рамках этого пакета банк также ускоряет выделение дополнительных обязательств в размере EUR1,3 млрд евро, взятых на инфраструктурные проекты. Параллельно с этим банк разрабатывает многомиллиардный пакет для стран Восточного и Южного соседства ЕС, региона расширения ЕС и Центральной Азии, чтобы смягчить последствия кризиса беженцев и помочь справиться с социальными и экономическими последствиями, вызванными войной.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - это институт долгосрочного кредитования Европейского Союза. Его владельцами являются государства-члены Евросоюза.
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