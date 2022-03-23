Кабмин разрешил водителям легковых авто на период военного положения управлять грузовиками

Кабинет министров разрешил водителям, имеющим права только на легковые автомобили, управлять грузовиками в период военного положения. Об этом говорится в постановлении правительства №348 от 22 марта.

"Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В", - сказано в постановлении.

Водительские права категории С предназначены для перевозки грузов автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 килограммов, С1 - от 3500 до 7500 килограммов.

Документ вносит изменение в постановление правительства №184 от 3 марта 2022 года "Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами".

Это связано с дефицитом водителей грузовиков, который возник после нападения России на Украину. Сеть супермаркетов Сильпо 7 марта заявила, что водителей для фур и грузовиков не хватает катастрофически.