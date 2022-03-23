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Кабмин внес сигареты в перечень критического импорта
09:49 23.03.2022 |
Кабинет министров внес изменения в перечень товаров критического импорта. Для закупки товаров из этого перечня разрешено покупать валюту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 марта 2022 г. № 340.
В частности, в перечень включены "сигары, сигары с отрезанными концами, сигариллы и сигареты, папиросы из табака или его заменителями".
Напомним, Национальный банк Украины постановлением от 24 февраля ввел особый порядок покупки валюты в Украине, в частности разрешено покупать валюту для мобилизационных и других мероприятий. Также разрешено покупать валюту для оплаты товаров критического импорта.
Перечень товаров критического импорта определен постановлением КМУ от 24 февраля 2022 года № 153 и постоянно расширяется.
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