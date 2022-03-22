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ВВП Украины может сократиться на треть от довоенного – глава МВФ
20:48 22.03.2022 |
Украинская экономика очень сильно страдает от развязанной Россией войны, спад ее ВВП может составить треть от довоенного, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в дискуссии Foreign Policy Live во вторник.
"Разрушение украинской экономики разбивает мне сердце. Мы, вероятно, увидим сокращение, которое может составить треть того, что было до войны", – сказала глава МВФ.
Она сообщила, что во вторник общалась с семьей своих родственников, которые остаются в Харькове в многоэтажном доме: их район не бомбили, но они слышат бомбы практически каждый день по нескольку раз и пострадали от потери водоснабжения.
"Но дух украинского народа невероятен. В моей семье очень сильные женщины. И сообщение, которое я получаю от них, состоит в том, что мы выиграем эту войну. Мы выстоим", – отметила Георгиева.
Она напомнила, что МВФ немедленно отреагировал на запрос Украины о чрезвычайном финансировании в размере $1,4 млрд, которое необходимо для поддержания функционирования страны.
"Мы также очень тесно сотрудничаем с Украиной в том, как применять наилучшие меры по управлению кризисом, так, чтобы экономика не рухнула. И я бы сказала, что деньги важны, но поддержка в том, как сохранить функционирование финансовой системы, не менее важна", – подчеркнула глава Фонда.
По ее словам, власти в Украине делают замечательную работу в условиях войны.
"Мы рядом с ними на долгосрочном пути. Конечно, мы все молимся о том, чтобы война закончилась, и тогда потребуются огромные усилия по восстановлению. Конечно, МВФ внесет свою лепту. И будем надеяться, что это может произойти в ближайшее время", – сказала Георгиева.
МВФ по состоянию на 7 марта оценивал падение ВВП Украины в этом году в 10%, однако отмечал, что при затягивании войны оно будет существенно большим. Фонд в своих обоснованиях приводил данные 2014-2015 года, когда Россия впервые вторглась на восток Украины и аннексировала Крым, тогда ВВП упал соответственно на 6,6% и чуть менее чем на 10%, однако вторжение не было полномасштабным и таким разрушительным.
МВФ указывал, что данные о сокращении реального ВВП во время войны (Ирак, Ливан, Сирия, Йемен) показывают, что ежегодное сокращение производства может в конечном итоге быть намного выше – в диапазоне 25–35%.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, а его номинальный объем составил около $200 млрд. Инфляция в прошлом году увеличилась до 10% с 5% годом ранее.
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