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В феврале кредиты экономике выросли на 27 млрд гривен
15:08 22.03.2022 |
Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в феврале увеличился на 2,5% до 1 097,798 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
С начала года объем кредитов в экономику вырос на 5,1% с 1 044,049 млрд гривен.
Объем гривневых кредитов юрлицам за отчетный месяц увеличился на 2,6% до 519,917 млрд гривен.
Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, увеличился на 4,2% до 298,130 млрд гривен.
Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период увеличился на 1% с 250,346 млрд гривен до 252,933 млрд гривен.
Процентные ставки в феврале по гривневым кредитам для бизнеса увеличились на 1,3 п.п. до 11,7%, для населения - на 0,6 п.п. до 33,3%.
По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 3,2%.
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