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Государство начало выплачивать 6 500 грн єПідтримки
12:15 22.03.2022 |
С 21 марта в Украине началась выплата 6 500 грн по программе єПідтримка. Первыми деньги получают те, кто подал заявки в Дії в первый день работы услуги, сообщило Министерство цифровой трансформации.
Согласно решению правительства, украинцы, живущие в регионах, экономическая деятельность которых пострадала в результате проведения боевых действий, могут получить единовременную материальную помощь в связи с утратой части дохода.
"Мы получили почти 4 миллиона заявок на помощь от государства. Со вчерашнего года начались первые выплаты 6500 грн єПідтримки, их получили почти 500 000 украинцев", - говорится на странице Дії в Facebook.
О начале выплаты также сообщила пресс-служба ПриватБанка. В общей сложности клиенты ПриватБанка подали 1,7 млн заявок на получение государственной помощи.
Помощь получают наемные работники предприятий и компаний, работающих официально, и ФОПы 1-4 групп, проживающие в таких регионах: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская области и Киев.
Для получения средств необходимо подать запрос через мобильное приложение Действие - Услуги - єПідтримка - Получить помощь. Зачисление произойдет на карту. Поддержка в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки.
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