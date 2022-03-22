Пять украинских портов частично обрабатывают имеющийся у причалов флот

Из-за раZZийской военной агрессии по состоянию на 21 марта только в пяти портах Украины частично осуществляется обработка имеющегося у причалов флота и отгрузка грузов по железной дороге и автотранспорту.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Телеграмме.

Отмечается, что порты: Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, Черноморск частично осуществляют обработку имеющегося у причалов флота и отгрузки по железной дороге и автотранспорту. Вход/выход судов временно невозможен.

Порты Мариуполь, Бердянск, Скадовск и Херсон временно не работают. Вход/выход судов временно невозможен.

Порт Белгород-Днестровский не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов (вход/выход судов временно невозможен).

В Мининфраструктуры отмечают, что шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от города Киев находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, захваченного россией.

Как сообщал Укринформ, в связи с полномасштабным вторжением раZZии в украинских портах заблокированы около 100 кораблей с иностранной регистрацией и около 650 иностранных моряков.