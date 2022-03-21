ЕС предоставит Украине дополнительно 500 млн евро - Боррель

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель анонсировал выделение дополнительных 500 миллионов евро для помощи Украине.

Об этом он заявил после состоявшегося в понедельник в Брюсселе заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет "Европейская правда".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину экономически, финансово, гуманитарной помощью, поддерживать украинские Вооруженные силы. Я рад сообщить, что мы достигли политического согласия о дополнительных 500 млн в рамках Европейского фонда мирных возможностей", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что все государства-члены остаются едины в поддержке Украины дипломатически на международной арене, будут продолжать изолировать раZZию, призывать к ответственности за военные преступления, за нарушение международного и гуманитарного права.

"Мы расцениваем происходящее в Украине как масштабные военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа. И это не останется без ответа. Поэтому мы приветствуем создание комиссии Советом по правам человека ООН. Мы приветствуем расследование прокурором Международного уголовного суда. И мы призываем Россию к выполнению решения Международного суда ООН, согласно которому она должна остановить вторжение в Украину", - сказал Боррель.

Боррель также заверил, что ЕС готов к дальнейшим ограничительным мерам, в координации с партнерами для того, чтобы продолжать оказывать давление на раZZию.