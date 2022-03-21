Украина, несмотря на войну, продолжит обслуживать госдолг - уполномоченный по госдолгу

Украина продолжит обслуживать государственный долг, несмотря на войну, сообщил уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца и призвал бизнес разорвать экономические связи с Россией.

"Даже в этих экстремальных условиях Украина полностью готова обслуживать свой долг как в национальной, так и в твердой валюте", - сказал он в разговоре с International Financing Review.

Буца отметил, что Украина 1 марта выплатила $292 млн по купонам с выплатой в сентябре 2022 года в знак обещания правительства выполнять обязательства.

"Мы не планируем никакой реструктуризации долга. Нам нужен стабильный и постоянный доступ как к льготному, так и к коммерческому финансированию, и любая реструктуризация может серьезно его нарушить", – отметил он.

По словам Буы, средства в размере $688 млн, привлеченные от трех раундов размещения военных облигаций, позволили профинансировать погашения госдолга.

"Мы работаем со всеми странами G7, чтобы обеспечить дополнительное финансирование, а также благодарны всем европейским странам, которые уже выделили нам грантовое финансирование. Я должен сказать: учитывая увеличение бюджетного разрыва, чтобы не столкнуться с проблемами устойчивости долга после того, как мы выиграем войну, нам нужно сконцентрироваться, чтобы максимизировать грантовое финансирование в наибольшей возможной степени", - добавил уполномоченный по госдолгу.