Финансовые новости
- |
- 21.03.22
- |
- 15:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцы гарантировано будут получать денежную помощь по безработице – Минэкономики
13:42 21.03.2022 |
Украинцы будут продолжать получать пособие по безработице несмотря на военное положение. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики со ссылкой на постановление Кабмина о порядке регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны.
Согласно документу, граждане могут написать заявление о предоставлении статуса безработного, назначении помощи или прекращении регистрации с помощью портала или мобильного приложения "Дія" и электронных сервисов Государственной службы занятости.
Пособие по безработице будет выплачиваться после регистрации через портал или приложение "Дія"" или электронные сервисы службы занятости.
В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование помощи, перечисление средств будет осуществляться через Ощадбанк на банковский счет заявителя или путем перевода через международную платежную систему My Transfer.
Постановление Кабмина также предусматривает прекращение регистрации безработного в центре занятости в случае его отказа от выполнения общественно полезных работ. Поэтому не трудоустроенные украинцы, получающие государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления.
"Война спровоцировала волну безработицы, усилившуюся массовым перемещением людей в западные регионы государства. Одна из приоритетных задач - обеспечение работой всех, кто хочет работать. Для этого центры занятости в тылу переводятся в режим усиленной работы, чтобы проработать обращения людей и предложить им приемлемые варианты трудоустройства", - отметил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кандидатский максимум: как Еврокомиссия будет подталкивать Украину к членству в ЕС
|Переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Захочет ли Китай сыграть против России
|Почему вариант без НАТО для Украины – не вариант. Экономика вопроса
|Нидерланды и Германия поставят Словакии ЗРК «Пэтриот» после передачи Украине ее систем С-300
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В феврале денежная база выросла на 3,4% до 716,4 млрд гривен
|В свободных от оккупантов районах Николаевской области начинается посевная кампания – глава ОВА
|Украинцы гарантировано будут получать денежную помощь по безработице – Минэкономики
|Цены на нефть растут 21 марта более чем на 3% на политической напряженности
|Дефицит продовольствия грозит не так Украине, как потребителям ее сельхозпродукции - УКАБ
|Почти 90% из 113-ти опрошенных компаний продолжают вести бизнес в Украине – опрос AmCham
Это интересно
|Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах
|BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
|Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами
|Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе