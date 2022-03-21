Почти 90% из 113-ти опрошенных компаний продолжают вести бизнес в Украине – опрос AmCham

Американская торговая палата в Украине (АСС, AmCham) опросила 113 компаний-членов из 633-х, 88% продолжают вести бизнес в Украине: 45% функционируют частично, 18% провели релокацию в более безопасные регионы страны, 6% закрыли офисы в некоторых регионах, 12% остановили бизнес из 6% из них полностью остановили деятельность.

"88% компаний-членов палаты продолжают вести бизнес в Украине. 86% - поддерживают бойкотирование международных компаний, продолжающих свою деятельность в России. Бизнес объединен и борется за будущее и свободу Украины, защищая, приобщаясь к волонтерскому движению и поддерживая эту великую страну, в которой мы все живем и работаем", – цитирует пресс-служба президента AmCham Андрея Гундера.

Как указала AmCham в материалах по итогам опроса, который проводился 17-18 марта среди 113 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов палаты, 95% продолжают выплачивать зарплаты во время войны.

"65% из них выплачивают заработную плату в полном объеме и оказывают дополнительную помощь, 26% выплачивают заработную плату в полном объеме, 8% – частично сократили заработную плату, 1% – выплачивают минимальную заработную плату. Только 1% компаний совсем не могут платить заработную плату", – указано в сообщении AmCham.

При этом 92% респондентов указали, что их организации поддерживают гуманитарное движение. Самая распространенная помощь - финансовая (42%), предоставление необходимых товаров (24%), волонтерское движение среди сотрудников (14%).

Согласно опросу, часть сотрудников 40% из опрошенных компаний присоединилась к подразделениям территориальной обороны, 24% компаний помогают финансово и столько же - продуктами и медикаментами.

Говоря о главных вызовах, 79% респонденты указали безопасность и защиту сотрудников, а также: 49% - логистику, 21% - экспортно-импортные операции, 16% - релокацию, 6% - доступ к финансированию и столько же - доступ к сырью, свидетельствует опрос АСС.

"Бизнес-сообщество уверено, что прекращение предпринимательской деятельности и давление на россию и беларусь, призыв и лоббирование более широких и более комплексных экономических санкций против этих стран обеспечит положительный результат. Более того, бизнес-сообщество считает необходимым использовать глобальные сети для повышения осведомленности и привлечения внимания к войне в Украине, усиливая давление на правительства в Европе и во всем мире с целью прекращения войны", – указала палата.

"Компании-члены палаты призывают штаб-квартиры поддерживать своих сотрудников в Украине и общаться с высшими органами власти на уровне своих стран для предоставления многогранной поддержки Украине (финансовой, гуманитарной и др.). Бизнес также призывает коллег пытаться продолжать деятельность в Украине, платить налоги и зарплаты сотрудникам, поддерживая таким образом экономику Украины", – добавили в AmCham.