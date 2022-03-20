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Зеленский одобрил увеличения расходов на оборону на 67,6 млрд грн
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил увеличение расходов на армию на 67,6 млрд грн за счет внешних заимствований от Великобритании и Северной Ирландии, сообщается на сайте Верховной Рады со ссылкой на подписание соответствующего закона.
Как говорится в пояснительной записке к закону, средства будут направлены в специальный фонд Министерства обороны Украины.
Отмечается, что за счет этих средств Украина намерена реализовать государственные инвестиционные проекты по закупке у поставщиков Великобритании двух противоминных кораблей, их доставке и обслуживанию.
Также деньги пойдут на совместное строительство восьми ракетных катеров, доставку и установку систем вооружения на существующие корабли, а также на совместное строительство фрегата.
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