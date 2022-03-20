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Дионисий Галикарнасский
Глава Минфина исключил дефолт Украины
14:12 20.03.2022 |
Украина в настоящее время обслуживает свои долги в полном объеме. Дефолт стране не угрожает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко во время телемарафона 19 марта.
"Дефолт нам не угрожал и не угрожает. Во-первых, не такая большая, особенно в этом году, у нас долговая нагрузка. Во-вторых, мы тщательно обслуживаем наши долги. Такие слова мы не употребляем", - сказал он.
При этом он выразил надежду, что для России дефолт "вскоре наступит".
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