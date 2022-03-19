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Треть экономики сейчас не функционирует - министр финансов
19:27 19.03.2022 |
Около 30% бизнеса полностью или временно остановило работу в Украине, сообщил министр финансов Сергей Марченко со ссылкой на предварительные данные, исходя из уплаты налогов.
"Наши предварительные расчеты по уплате налогов... свидетельствуют, что около 30% экономики или не работает, или временно не работает. Это подсчеты, исходя из уплаты налога на доходы физлиц, ЕСВ", – сказал он в эфире телемарафона в субботу.
"Треть экономики сейчас не функционирует", – добавил глава Минфина.
Говоря о переформатировании работы таможни, исходя из военных условий, он отметил, что дискуссии идут. Марченко напомнил, что премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу изменить подходы на таможне так, чтобы ее работа была максимально быстрой быстрой и прозрачной.
"Мы над этим активно работаем", – сказал Сергей Марченко.
Он добавил, что основной канал покрытия потребностей госбюджета - внутренние и внешние заимствования, так как налоговые и таможенные поступления значительно снизились из-за полномасштабной войны России. При этом Украина обслуживает свой долг в полном объеме.
"Дефолт нам не угрожал и не угрожает. Во-первых, не такая большая, особенно в этом году, у нас долговая нагрузка. Во-вторых, мы тщательно обслуживаем наши долги. Такие слова мы не употребляем. А вот для наших агрессоров, мы надеемся, он (дефолт - ИФ) вскоре наступит", – указал Сергей Марченко.
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