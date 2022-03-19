В Западную Украину уже переместили 50 предприятий в рамках программы релокации бизнеса

Уже 50 украинских предприятий перемещены на Западную Украину в рамках реализации программы релокации бизнеса из-за утраты возможности работать в некоторых регионах с учетом войны.

Об этом глава политической партии "Слуга народа", заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Елена Шуляк сообщила во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, передает корреспондент Укринформа.

"Уже заработала правительственная программа релокации бизнеса. На сегодняшний день мы получили более 700 заявок о переносе на Западную Украину предприятий из разных областей, которые находятся в зоне риска. 50 предприятий уже перемещены", - отметила она.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о расширении программы кредитования для предпринимателей "Доступные кредиты 5-7-9%". На время военного положения ставка по кредиту составит 0%.

24 февраля 2022 года президент российской федерации Владимир Путин начал новый этап войны против Украины. Российские войска разрушают города и селения Украины с использованием артиллерийских систем залпового огня, авиационных ударов и ракетных атак.