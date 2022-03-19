НБУ оценил экономические потери Украины от войны

Потери Украины после российского вторжения составили менее 50% ВВП. Однако после шока первых дней войны экономика начала приспосабливаться к условиям военного времени.

Об этом в интервью "Forbes Украина" сообщил заместителя главы НБУ Сергея Николайчука .

"Деловая активность в стране действительно сильно снизилась. Понятно, что в первую очередь в областях, где продолжаются боевые действия. Другие территории страдают от разрыва цепей поставок и потери рабочей силы из-за участия в обороне страны и вынужденной миграции", - сказал он.

Однако, по его словам, после шока первых дней войны экономика начала приспосабливаться к условиям военного времени. "Очень важно, что продолжает нормально работать финансовый сектор: банки обеспечивают платежи, нет проблем с наличной гривной, нам в целом удалось сохранить финансовую стабильность. Так, ценой достаточно жестких ограничений, но я считаю, что нам удалось найти баланс между стабилизирующим эффектом и тем, что система продолжает выполнять свои функции", - сказал Николайчук.

По его словам, очень трудно оценить сейчас ВВП, еще труднее - сделать оценку динамики во втором квартале, потому что это зависит от продолжительности боевых действий. "То, что мы видим по высокочастотным индикаторам, - экономика просела несколько меньше, чем на 50%. Например, потребление электроэнергии в течение последних двух недель составляет около 60% от нормального довоенного уровня. Загруженность предприятий ГМК составляет 50% - в основном они работают на удовлетворение внутреннего спроса, в том числе связанного с военными потребностями", - добавил он.

Отвечая на вопрос относительно прогноза МВФ, который ожидает падения ВВП в 2022 году на 10% при условии, если боевые действия завершатся в ближайшее время, и 25-35% в случае более длительной войны, Николайчук сказал, что оценка базируется на расчетах исходя из ситуации первой недели войны. "Думаю, плюс-минус это соответствует реальному положению вещей. К тому же вряд ли сейчас реально дать более точную оценку", - добавил он.

