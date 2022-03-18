Правительство снимает все ограничения по программе кредитования бизнеса «5-7-9» - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство снимает все ограничения по программе кредитования бизнеса "5-7-9".

"Беспроцентное кредитование бизнеса и облегчение доступа к финансовым ресурсам. Правительство снимает все ограничения по программе "5-7-9". Любой украинский бизнес, которому необходима поддержка, сможет получить кредит по льготным условиям", - сказал Шмыгаль в своем обращении в пятницу вечером.

По его словам, теперь максимальная сумма кредита увеличивается до 60 млн грн.

"На время военного положения и месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес сегодня, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не больше 5%", - добавил премьер.

Он отметил, что также убираются ограничения, касающиеся бизнес-плана или рабочих мест.