Мининфраструктуры упростит разрешительную систему для всех видов автоперевозок

Министерство инфраструктуры Украины готовит большой пакет упрощения разрешительной системы для всех видов автомобильных перевозок, сообщил заместитель министра Мустафа-Маси Найем на своей Facebook-странице в пятницу.

Кроме того, по его словам, ведомство отдельно работает над увеличением персонала в пунктах выдачи разрешений и более эффективной работы электронной системы "Шлях".

"Первый шаг. На время действия военного положения будет упрощена отчетность об использовании разрешений ЕКМТ: отменены все штрафы за непредставление отчетов в бумажном виде; временно отменена необходимость предоставления отчетов в бумажном виде. Просим перевозчиков хранить отрывные листы бортового журнала до восстановления процедуры в полном объеме", - добавил Найем.

При этом он отметил, что Украина вообще бы отказалась от такой отчетности, но эта процедура прописана международными обязательствами.

"Надеюсь, что в ближайшее время этот нонсенс также будет отменен", - подытожил замминистра инфраструктуры.