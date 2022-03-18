На базе МВФ формируется фонд поддержки Украины – НБУ

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что на базе Международного валютного фонда может быть создан специальный фонд для поддержки Украины. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

"В настоящее время ведутся активные переговоры, чтобы на базе МВФ создать специальный фонд для Украины, который будут финансировать страны G7 и, возможно, присоединятся другие развитые страны. Этот механизм должен стать основным элементом поддержки Украины в борьбе с российской агрессией", - рассказал Николайчук.

Размер этого фонда пока не называют.

Он считает, что при международной помощи Украина сможет "достаточно быстро восстановить и даже увеличить экономический потенциал страны", несмотря на масштаб убытков и потерю части населения.