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Информация об агентстве
6,5 млн украинцев стали внутренними переселенцами, 3,2 млн уехали за границу - ООН
По оценкам агентства ООН по миграции, около 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек выехали за границу из-за войны России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AP.
Оценка агентства представлена в документе, опубликованном в пятницу Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.
Управление ссылается на цифры агентства как "хорошее представление масштабов внутреннего перемещения в Украине". По подсчету, на 16 марта в Украине насчитывается 6,48 миллиона внутренне перемещенных лиц".
Агентство отмечает, что только через три недели Украина быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за войны в Сирии, которая заставила около 13 миллионов сирийцев покинуть свои дома и переехать как в пределах страны, так и за границу.
Количество украинцев, пересекших польскую границу с 24 февраля, превысило 2 миллиона человек.
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