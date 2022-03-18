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МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины в 35% в 2022г - Рашкован
16:18 18.03.2022 |
Методология подсчета Международного валютного фонда (МВФ), учитывающая подобные военные конфликты, оценивает падение ВВП из-за полномасштабной войны России против Украины в 35% в 2022 году, сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
"Исходя из похожих военных конфликтов, у МВФ есть методология расчета предварительных потерь, по ней Украина потеряет до 35% ВВП. Но это исходя из сегодняшней ситуации и динамики последних нескольких дней, когда у нас не самая высокая интенсивность обстрелов и есть переговорный процесс, который чисто теоретически может привести к какому-нибудь результату", - сказал он в интервью НВ.
При этом финансист отметил, что прогнозы следует строить, имея понимание конечной точки войны, а этого сейчас нет ни для Украины с точки зрения разрушений, ни для страны-агрессора с точки зрения падения ее экономики вследствие санкционного давления.
"К тому же сейчас переговорная позиция, благодаря усилиям ВСУ, у нас очевидно лучше, чем была десять дней назад. Также понятно, что если Путин не будет идти на какие-либо условия, которые для нас будут удобоваримыми, то падение российской экономики будет еще большим, и это тоже нужно учитывать", - отметил Рашкован.
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