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Украина получает следующие 300 млн из пакета экстренного макрофина ЕС
Украина 18 марта получит следующие 300 млн евро из пакета экстренной макрофинансовой помощи от Евросоюза.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет "Европейская правда".
"Сегодня Украина получает следующие 300 млн экстренной макрофинансовой помощи. ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку. Впервые в своей истории Евросоюз профинансирует закупку и поставку оружия в подвергшуюся агрессии страну", - сообщил Валдис Домбровскис.
Напомним, Совет ЕС ускоренно утвердил макрофин для Украины в размере 1,2 млрд евро 21 февраля, накануне вторжения России.
В ЕС отметили, что ускорили выделение экономической помощи Украине из-за геополитического напряжения, которое губительно повлияло на экономическую и финансовую стабильность Украины.
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