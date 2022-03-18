Всемирный банк выделил почти $100 млн экстренной поддержки высшему образованию Украины

Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования в размере почти $100 млн, что позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студентов стипендиальных программ в 2021-2022 учебном году, говорится в сообщении ВБ в ночь на пятницу.

"Благодаря новому компоненту совместного проекта Минобразования и ВБ "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов" предоставляется финансирование в размере почти $100 млн для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования", – отметил банк.

Финучреждение пояснило, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло неописуемые страдания в украинские семьи, и многие семьи не могут поддерживать образование своих детей.

"Эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном счете будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения", - приводятся в сообщении слова регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупап Банерджи,.

Как сообщалось, на прошлой неделе Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил пакет финансирования для Украины под названием "Финансирование на восстановление в условиях чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "СВОБОДНАЯ Украина". На сегодняшний день мобилизованная банком финансовая поддержка достигла $1,025 млрд. Она помогает правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам, в частности, заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Это финансирование является частью пакета помощи Украине, который в ближайшие месяцы составит $3 млрд. Дополнительную поддержку получат страны, принимающие украинских беженцев. По данным УВКБ ООН, с начала вторжения почти 3,2 миллиона украинцев – преимущественно женщины, дети и пожилые люди, нашли спасение в соседних странах.