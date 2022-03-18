Ведущие международные финорганизации заявили о координации программ помощи Украине и ее соседям

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер, управляющий Банка развития Совета Европы (СЕБ), директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Группы Всемирного банка (ГВБ) Дэвид Малпасс встретились для выработки коллективного ответа на кризис, вызванный вторжением России в Украину.

"Мы признаем важность совместной работы для координации наших соответствующих ответных мер для поддержки Украины и соседей на финансовом и политическом фронтах и максимального воздействия на местах. Мы привержены укреплению международного сотрудничества и солидарности перед лицом этой огромной проблемы", – говорится в их совместном заявлении на сайте МВФ в ночь на пятницу.

Лидеры ведущих мировых МФО подчеркнули, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру причиняют огромные страдания, приводят к массовому перемещению населения, угрожают международному миру и безопасности и ставят под угрозу основные социальные и экономические потребности людей во всем мире.

"Последствия будут обширными — от сокращения поставок энергии и продовольствия до роста цен и бедности, а также масштабных обязательств по восстановлению Украины, и все это будет препятствовать постпандемическому восстановлению во всем мире", – отмечается в заявлении.

Главы МФО указали, что вся мировая экономика почувствует последствия кризиса в виде замедления роста, сбоев в торговле и более резкой инфляции, что особенно повредит самым бедным и уязвимым слоям населения. Страны, особенно соседние с Украиной, столкнутся с перебоями в торговле и цепочках поставок, а также с резким увеличением потоков беженцев. "Снижение уверенности и усиление неопределенности инвесторов повлияют на цены активов, ужесточат финансовые условия и могут даже привести к оттоку капитала с развивающихся рынков", – добавили авторы документа.

Они напомнили, что уже оказали экстренную поддержку Украине и ее соседям. В частности, ЕБРР "Пакет мер по обеспечению ", первоначально рассчитанный на EUR2 млрд, чтобы удовлетворить насущные потребности людей, пострадавших от войны, и, когда позволяют условия, поддержать реконструкцию Украины.

ЕИБ также подготовил экстренный пакет солидарности для Украины в размере EUR2 млрд, включая предоставление EUR668 млн в виде немедленной поддержки ликвидности украинским властям: половина уже выделена, а половина будет выделена в ближайшие дни. В рамках этого пакета банк также ускоряет выделение дополнительных обязательств в размере EUR1,3 млрд евро, взятых на инфраструктурные проекты. Параллельно с этим банк разрабатывает многомиллиардный пакет для стран Восточного и Южного соседства ЕС, региона расширения ЕС и Центральной Азии, чтобы смягчить последствия кризиса беженцев и помочь справиться с социальными и экономическими последствиями, вызванными войной.

CEB, согласно своему специальному социальному мандату, предоставляет экстренные гранты соседним с Украиной странам для покрытия неотложных потребностей беженцев, включая транспортировку и ориентацию. Он также готов предоставить гибкие кредиты с быстрым выделением для удовлетворения значительных финансовых потребностей соседних и других стран, принимающих большой приток беженцев, при этом оставаясь сосредоточенным на социальном секторе.

МВФ 9 марта выделил Украине экстренную помощь в размере $1,4 млрд в рамках Инструмента для удовлетворения неотложных потребностей в финансировании, в том числе для смягчения экономических последствий войны. "Персонал МВФ по-прежнему тесно сотрудничает с официальными органами для оказания поддержки в области политики, поскольку они продолжают разрабатывать и осуществлять эффективные меры по смягчению последствий кризиса", – отмечается в заявлении. В настоящее время МВФ также работает с Молдовой, которая запросила расширение своей существующей программы, поддерживаемой Фондом.

Группа Всемирного банка уже мобилизовала для Украины более $925 млн, из которых уже было выделено $350 млн. Это финансирование является частью пакета поддержки в размере $3 млрд, запланированного для Украины в ближайшие месяцы. Всемирный банк также учредил мультидонорский трастовый фонд (MDTF), который является одним из самых быстрых, целенаправленных и надежных механизмов для облегчения направления грантовых ресурсов от доноров в Украину, с взносами в размере $145 млн.

Группа Всемирного банка также работает над вариантами помощи соседним странам, в том числе для поддержки беженцев, и будет продолжать предоставлять торговое финансирование для поддержки частного сектора.