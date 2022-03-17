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Ущерб инфраструктуре от войны за неделю вырос до $62,6 млрд - KSE Institute
17:50 17.03.2022 |
Убытки, нанесенные украинской инфраструктуре полномасштабной войной РФ против Украины, за неделю выросли на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оценивает аналитическое подразделение Киевской школы экономики KSE Institute.
"За неделю ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в войне, начатой Россией, вырос по меньшей мере на $8,3 млрд. По состоянию на 17 марта эта сумма составляет 1,8 трлн грн, или $62,6 млрд", - указал KSE Institute в релизе в четверг, ссылаясь на анализ данных в рамках проекта "Россия заплатит".
По подсчетам KSE Institute, с начала военного вторжения России 24 февраля в Украину в стране было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учебных заведений, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов/их складов, 15 аэропортов , 6 ТЭС/ГЭС и т.д. Кроме того, "потеряно" более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей, разрушены/выведены из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и т.д.
Как сообщалось, Офис президента, Министерство экономики и аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute запустили проект "Россия заплатит" - портал по сбору информации о разрушенных объектах в стране в результате полномасштабной войны России против Украины. На специальном сайте https://damaged.in.ua/ можно предоставить информацию об ущербе, причиненном в результате войны против Украины. В дальнейшем эта информация будет использована украинским правительством в качестве доказательств в международных судах для возмещения Россией нанесенного ущерба.
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