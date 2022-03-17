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Prozorro.Продажі открывает новый вид торгов. Деньги пойдут на украинскую армию
16:01 17.03.2022 |
Госпредприятие Prozorro.Продажі запускает новый вид торгов в системе Prozorro - благотворительные аукционы. Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.
Цель аукционов - привлечь средства на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) или гуманитарную помощь украинцам, что поможет приблизить победу Украины в войне с российскими оккупантами, говорится в сообщении.
На благотворительных аукционах каждый желающий в Украине или за рубежом сможет приобрести памятные, символические и уникальные по своей философии предметы от лидеров мнений, общественных деятелей, государственных компаний и небезразличных украинцев.
Аукционы будут проходить в три этапа. Первый - регистрация, второй - непосредственно торги, третий - объявление результатов и доставка лотов победителю. Подробная инструкция - тут.
Также Prozorro предлагает каждому не только принять участие в аукционе, но и предложить Prozorro.Продажі лот для благотворительных торгов.
Для заявителей потенциальных лотов форма для подачи заявки - тут.
"Это новый опыт работы в системе, поэтому мы надеемся на вашу поддержку и активное участие. На днях появится первый лот, следите за новостями и участвуйте в аукционе", - сообщают в Prozorro.
Prozorro.Продажі - государственное предприятие, которое находится в государственной собственности и подчиняется Министерству экономики. Госпредприятие является администратором электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по продаже и сдаче в аренду имущества. ГП Prozorro.Продажі гарантирует безопасность торгов, невозможность вмешательства в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе.
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