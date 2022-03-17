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Гетманцев предлагает изымать имущество бизнеса за немотивированное повышение цен
15:54 17.03.2022 |
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает правительству и военному руководству страны рассмотреть возможность изъятия имущества тех представителей бизнеса, которые при военном положении существенно и немотивированно повышают цены на услуги по проживанию, транспортированию и на ряд товаров.
"Относительно информации о существенном (кратном) экономически не мотивированном повышении цен на услуги по проживанию, транспортировке и некоторым товарам отдельными дельцами в разных регионах Украины, которые пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан, считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности на пользу Украинской армии в соответствии с законами военного времени", – написал Гетманцев в Телеграмм-канале в четверг.
Он подчеркнул, что считает такую деятельность не бизнесом, а мародерством.
"Прошу правительство и военное руководство рассмотреть такую возможность и принять соответствующие меры", – указал Гетманцев.
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