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Российские оккупанты уже украли у Украины воды на 620 млн грн - Госэкоинспекция
13:11 17.03.2022 |
Страна-агрессор РФ с начала вторжения в Украину незаконно получила воды на сумму 620 млн грн за счет оккупации гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала (Херсонская обл.) и направления воды к полуострову Крым.
О последствиях разрушения россией 27 февраля временной дамбы, ограничивающей подачу воды во временно оккупированный Крым сообщается на Facebook-странице Государственной экологической инспекции (ГЭИ) в четверг.
"В настоящее время российской федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 куб. м/сек. (4,32 млн куб. м/сутки). Сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов Украины составляет 32,63 млн грн/сутки. Итак, вор уже украл воды на общую сумму почти 620 млн гривен", - уточнила Госэкоинспекция.
Как сообщалось, прямые единовременные потери для Украины из-за вторжения России превышают $500 млрд, сообщил 16 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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