В Украине создали государственное информагентство «Ре-информ»

Кабинет министров Украины одобрил бюджетное финансирование государственного предприятия «Информационное агентство "Ре-информ".

Согласно постановлению правительства №293 от 16 марта, правительство установило, что бюджетные средства направляются информационному агентству с целью: удовлетворения культурных, информационных потребностей населения, проживающего на временно оккупированных территориях Украины, а также прилегающих к ним территориях; создания условий для свободного развития крымскотатарского языка, языков других коренных народов и национальных меньшинств, проживающих на временно оккупированной территории Крыма; распространения в Украине и за ее пределами общественно важной информации по вопросам, относящимся к компетенции Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, которое является основателем информагенства.

В частности, средства будут направляться на: сбор, обработка, перевод и распространение информации о деятельности органов государственной власти; обеспечение средств массовой информации и подписчиков информацией по важнейшим политическим, социальным и другим вопросам; изготовление, выпуск и распространение общественно-политического печатного средства массовой информации; создание и содержание корреспондентских пунктов; создание и распространение информационного продукта в ведущих мировых и отечественных средствах массовой информации, в Интернете, печатных изданиях, на телевидении и радио, внешних рекламных носителях, на полиграфической и издательской продукции; производство и постпроизводство, распространение и демонстрирование рекламы, в том числе социальной; разработка моделей информационных продуктов, в частности графического характера, а также сценариев мероприятий, мультимедийных проектов, аудио- и видеоинформационной продукции.

Согласно реестру, директором "Ре-информ" является Александр Васильченко.

